Действуя через калифорнийскую компанию.

Агентство Bloomberg сообщило об очередном разбирательстве, в котором фигурируют подконтрольная китайским властям компания и скандал с обвинениями в промышленном шпионаже со стороны американского производителя литографического оборудования Applied Materials. В 2016 году подконтрольным властям китайской столицы структурам, как отмечается в первоисточнике, удалось поглотить калифорнийскую компанию Mattson, после чего она начала переманивать квалифицированный персонал из Applied Materials и пытаться получить доступ к документации на перспективное оборудование.

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Источник изображения: Bloomberg

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Одним из главных обвиняемых стал Канфэн Лай (Canfeng Lai), который работал в Applied Materials сначала с 1997 по 2012 годы, а затем с 2020 по 2022 годы, а также успел поработать в конкурирующей Lam Research. Получив предложение о трудоустройстве от Mattson в феврале прошлого года, Лай якобы попытался скопировать важную информацию из корпоративной сети Applied Materials на личный USB-носитель, но после неудачи стал отправлять данные серией электронных писем на личный почтовый ящик, маскируя их отвлечёнными заголовками в поле «тема». Всего за последние 16 месяцев, как считает следствие, компании Mattson удалось переманить из Applied Materials до 17 ценных сотрудников. Обвиняемые свою вину к попыткам похитить из Applied Materials интеллектуальную собственность отрицают. Руководство Mattson утверждает, что у обвинения просто нет достаточных доказательств, поскольку они за долгие месяцы следствия так и не появились.