Новые поставки охватывают только решения с более низкой производительностью.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Китайские государственные СМИ, на которых ссылается South Cina Morning Post, не скрывают наличия в стране проблем с доступом к передовым зарубежным компонентам для строительства аппаратной основы современных систем искусственного интеллекта. Как сообщается, спрос значительно превышает предложение, а усугубляется всё санкциями США. С осени прошлого года американские власти запретили поставки в Китай компонентов для суперкомпьютеров и ускорителей, по своей производительности превышающих определённый уровень.

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Источник изображения: NVIDIA

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При этом одна только ByteDance на покупку ускорителей NVIDIA с начала года успела потратить около $1 млрд, а Baidu успела закупить около 10 000 таких ускорителей. Всего же в Китае в обороте находится не более 40 000 ускорителей уровня A100, которые местные разработчики теперь стараются перераспределять между вычислительными задачами оптимальным образом. С прошлого года они имеют возможность покупать только ускорители A800 и H800, чей уровень быстродействия ограничен ради соответствия требованиям американских властей.