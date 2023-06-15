Сборку электрических грузовиков Semi компания Tesla буквально в штучных количествах начала в декабре прошлого года на новой производственной линии в Неваде, которая была создана специально для этого. Предполагалось, что к массовому производству тягачей компания перейдёт в 2024 году, но теперь The Wall Street Journal со ссылкой на заявления Илона Маска (Elon Musk) сообщает, что этого не случится вплоть до самого конца 2024 года.
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Причина такой задержки банальна — Tesla просто не хватает тяговых аккумуляторов. Было принято считать, что грузовики Semi выиграют от перехода на использование аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, но по факту они сейчас оснащаются более старыми ячейками типа 2170. С другой стороны, сборка грузовиков осуществляется в непосредственной близости от совместного предприятия с Panasonic, которое и выпускает тяговые батареи Tesla в Неваде, так что логистика хотя бы будет оптимизирована. Помимо дефицита аккумуляторов, сроки запуска массового производства Tesla Semi сдвигает и необходимость строительства новой производственной линии для этих целей в той же Неваде.