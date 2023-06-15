Когда осуществляется выплата трудовых доходов.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Пандемия внесла коррективы в корпоративную культуру даже самых строгих с точки зрения требований к сотрудникам работодателей. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ, компания Samsung Electronics со следующей недели вводит дополнительный выходной раз в месяц по пятницам для сотрудников, которые не заняты на производстве. Третья пятница каждого месяца обычно выпадает на неделю выплаты жалования сотрудникам Samsung, так что на дополнительный выходной они отправляются не с пустыми карманами.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Конкурирующая SK hynix начала предоставлять дополнительный день отдыха по пятницам раз в месяц тем сотрудникам, которые работают более 40 часов в неделю. Корейские компании тем самым пытаются удержать ценный персонал, особенно с учётом предпочтений молодых сотрудников возрастом до 30 лет, поскольку те не разделяют увлечения своих старших товарищей переработкой, в среднем по Южной Корее достигавшей более 200 часов в год по итогам 2021 года.

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Для Samsung около половины из 268 000 сотрудников которой работают в Южной Корее, а три четверти не достигли возраста 30 лет, это является важным шагом на пути к учёту новейших тенденций в изменении корпоративной культуры и отношения к труду.