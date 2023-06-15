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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Калифорнии замечен прототип Tesla Cybertruck в камуфляжной окраске
Прецедент не имеет отношения к боевым действиям.
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По информации Electrek, недавно на улицах одного из городов Калифорнии был замечен экземпляр электрического пикапа Tesla Cybertruck, оклеенный камуфляжной в буквальном понимании этого слова плёнкой. Традиционно автопроизводители выпускают на дороги общего пользования предсерийные прототипы, скрывая их внешность при помощи различных накладок и маскировочных покрытий, оптически искажающих восприятие пропорций и форм кузова машины, но Cybertruck в своём «урождённом виде» до этого регулярно представал перед публикой, и применение маскировки за несколько месяцев до начала массового производства выглядит странным.

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Источник изображения: Electrek

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Как предположил источник, Tesla на этот раз просто может тестировать заводскую опцию в виде плёнки, наносимой на панели кузова из нержавеющей стали, которые не подлежат окраске из-за технологических сложностей. Илон Маск (Elon Musk) ранее заявлял, что желающие разнообразить экстерьер Cybertruck должны будут оклеивать кузов разноцветной плёнкой. Возможно, Tesla будет предлагать подобную опцию напрямую в рамках возможностей индивидуализации внешности пикапа, который в изначальном состоянии может иметь лишь панели из нержавеющей стали характерного серебристого цвета.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck
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