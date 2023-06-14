Как сообщили «Известия», российские интернет-площадки уже начали принимать предварительные заказы на поставку гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, которая во вменяемых количествах начнёт поставляться за пределы США не ранее следующего года. Если на «домашнем» рынке стоимость новинки достигает $3500, то российские посредники на «Авито» готовы содействовать в приобретении устройства тем соотечественникам, которые готовы выложить за новинку от 300 до 500 тысяч рублей.
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Примечательно, что полная предоплата призвана ускорить процесс поставки Vision Pro клиенту, но некоторые интернет-магазины просто признаются, что пока не принимают деньги от покупателей, а просто создали на своих информационных ресурсах профильные странички с описанием товара, чтобы в дальнейшем осуществлять торговлю при его появлении. Естественно, ситуацией готовы воспользоваться и мошенники, поэтому доверять подобным ранним предложениям очень опасно.