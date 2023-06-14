Цены завышены в разы, гарантий поставки нет никаких.

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-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Как сообщили «Известия», российские интернет-площадки уже начали принимать предварительные заказы на поставку гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, которая во вменяемых количествах начнёт поставляться за пределы США не ранее следующего года. Если на «домашнем» рынке стоимость новинки достигает $3500, то российские посредники на «Авито» готовы содействовать в приобретении устройства тем соотечественникам, которые готовы выложить за новинку от 300 до 500 тысяч рублей.

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Источник изображения: Reuters

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Примечательно, что полная предоплата призвана ускорить процесс поставки Vision Pro клиенту, но некоторые интернет-магазины просто признаются, что пока не принимают деньги от покупателей, а просто создали на своих информационных ресурсах профильные странички с описанием товара, чтобы в дальнейшем осуществлять торговлю при его появлении. Естественно, ситуацией готовы воспользоваться и мошенники, поэтому доверять подобным ранним предложениям очень опасно.