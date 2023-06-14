Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На российских интернет-площадках начат приём заказов на гарнитуру Apple Vision Pro
Цены завышены в разы, гарантий поставки нет никаких.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Как сообщили «Известия», российские интернет-площадки уже начали принимать предварительные заказы на поставку гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, которая во вменяемых количествах начнёт поставляться за пределы США не ранее следующего года. Если на «домашнем» рынке стоимость новинки достигает $3500, то российские посредники на «Авито» готовы содействовать в приобретении устройства тем соотечественникам, которые готовы выложить за новинку от 300 до 500 тысяч рублей.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Примечательно, что полная предоплата призвана ускорить процесс поставки Vision Pro клиенту, но некоторые интернет-магазины просто признаются, что пока не принимают деньги от покупателей, а просто создали на своих информационных ресурсах профильные странички с описанием товара, чтобы в дальнейшем осуществлять торговлю при его появлении. Естественно, ситуацией готовы воспользоваться и мошенники, поэтому доверять подобным ранним предложениям очень опасно.

#apple #гарнитура #дополненная реальность #интернет-магазины #apple vision pro
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Спрос на Apple iPhone 15 будет достаточно высоким за счёт накопившихся на рынке старых моделей
Фондовый рынок не стал заметно реагировать на анонс гарнитуры Apple Vision Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
9
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
12
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
7
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
11
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
17
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Дилдошбек
11:17
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
nirotub
11:15
А как же санкции?)
На российских интернет-площадках начат приём заказов на гарнитуру Apple Vision Pro
Владимир Дранников
11:14
А что 20% бизнеса не свалили в другие страны, а остальной бизнес уже не в прыжке?
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
BruteForce
11:11
Жесть. А изначальное ядро было стандартное из дистрибутива?
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
El Grechko
11:10
Мемтест86 сейчас вроде никуда не ставят: оупенсорсная версия несовместима с UEFI, а новую совместимую сделали платной
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
Zelot фастфуд
11:06
путин хозяин мира. не даст умереть с голода населению земли.
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Kostik_I
11:02
Это здравый смысл - не надо быть экспертом чтобы понять что причина, а что следствие . Из текста статьи следует что болезнь вызывает рост показателей, но это же не так. Всё с точностью наоборот. Вы же...
Ecology Letters: Инфекционные заболевания кораллов изменят Мировой океан к 2100 году
Midosa
10:59
Путин хочет что-нибудь бесплатно пораздавать русским в России?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Евгений Шрайнер
10:56
Да хоть заприглядывайся, а знал бы в прошлом бы поди закупился)
Питер Брандт считает всю криптовалюту скамом кроме биткоина
Евгений Шрайнер
10:54
Страшные цифры. Которые видимо пойдут на нейронки)
AMD представила в составе ускорителей вычислений Instinct MI300 уникальный серверный APU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем