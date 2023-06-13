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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Hyundai объединит усилия с Samsung, LG и SK в сфере производства электромобилей
Вместе весело шагать по корейским просторам.
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Корейские корпорации в целом характеризуются склонностью к кооперации с соотечественниками, поэтому опубликованный на страницах The Korea Times материал не вызвал удивления. В публикации источника говорится о намерениях Hyundai Motor Group углубить сотрудничество с корейскими компаниями Samsung, SK и LG в сфере производства электромобилей.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Samsung Electronics будет снабжать корейского автопроизводителя электронными компонентами для бортовых систем транспортных средств, SK сосредоточится на обеспечении тяговыми аккумуляторами, а LG будет поставлять OLED-дисплеи для информационно-развлекательных систем электромобилей автогиганта. Подразделение Samsung Electro-Mechanics также увеличивает инвестиции в многослойные керамические конденсаторы (MLCC), которые могут быть востребованы при производстве электромобилей.

LG может попутно снабжать Hyundai тяговыми аккумуляторами, поскольку её родственная компания LG Energy Solution по масштабам бизнеса превосходит SK On. Модули бортовых камер для транспортных средств может предоставлять LG Innotek, а LG Magna является поставщиком силовых установок для электромобилей. Наконец, LG Electronics предлагает не только информационно-развлекательные системы для транспорта, но и специализированные операционные системы для таких платформ.

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Концентрация партнёров на территории Южной Кореи, по замыслу Hyundai Motor Group, позволит ускорить процесс разработки новых технологий и моделей электромобилей, а также снизить транспортные расходы. Электромобили южнокорейского производства добились неплохих успехов в Европе, но на рынке США им пока мешает отсутствие крупного локализованного производства, позволяющего рассчитывать на государственные субсидии. Впрочем, все перечисленные корейские компании работают над локализацией производства в США, а потому при наличии благоприятной конъюнктуры могут удачно обосноваться и за океаном.

#samsung #lg #электромобили #южная корея #hyundai #sk on
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