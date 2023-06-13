И это без перехода на твердотельные аккумуляторы.

Корпорация Toyota Motor, которая пока остаётся крупнейшим автопроизводителем мира, начала осознавать, что успех бизнеса Илона Маска (Elon Musk) обусловлен тем, что он является крупнейшим производителем обещаний, поэтому перед ежегодным собранием акционеров японский гигант решил поделиться своими планами на ближайшие годы с инвесторами, как поясняет Reuters. Напомним, что к 2026 году Toyota хочет увеличить ежегодные объёмы продаж электромобилей до 1,5 млн штук, хотя сейчас они измеряются тысячами штук.

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Источник изображения: Toyota

К тому времени компания перейдёт на использование более ёмких тяговых батарей, которые позволят электромобилю данной марки проезжать без подзарядки до 1000 км, пополняя при этом заряд менее чем за 20 минут, а стоимость такой батареи будет на 20% ниже, чем у нынешнего электрического кроссовера bZ4X, считающегося первой моделью электромобиля Toyota для глобального рынка. К 2027 году компания намеревается предложить клиентам недорогие LFP-батареи, которые увеличат запас хода до 600 км, но при этом будут на 40% дешевле, чем тяговые аккумуляторы в том же bZ4X.

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Наконец, уже в 2027 или 2028 году поступят в продажу первые серийные электромобили Toyota, которые будут оснащаться аккумуляторами на твердотельном электролите. Они будут легче и безопаснее, чем существующие сейчас, а также предложат значительно более высокую плотность хранения заряда. Попутно Toyota будет стремиться создавать самые аэродинамичные электромобили, а у компании Tesla позаимствует технологию создания крупных кузовных деталей из единого листа металла. Силовые агрегаты электромобилей Toyota станут более компактными, а компания Denso для своего главного клиента освоит выпуск силовой электроники на основе карбида кремния, которая снизит потери в цепи питания электродвигателя на 50%.