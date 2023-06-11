Со следующего месяца, как напоминает издание SCMP, начнут действовать экспортные ограничения Японии на поставку в Китай 23 типов оборудования, необходимого для производства полупроводниковых компонентов и прочей электроники. Поскольку японские компании в значительной степени контролируют рынок оборудования и материалов для производства дисплеев, новые ограничения могли оказать негативное влияние на китайских производителей панелей для смартфонов, мониторов и телевизоров, но китайские участники рынка утверждают, что это влияние будет минимальным.
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По крайней мере, как отмечает источник, китайские компании TCL Technology и BOE Technology, которые входят в число мировых лидеров в своих сегментах рынка, успокоили инвесторов, сообщив, что новые ограничения со стороны Японии не смогут серьёзно повлиять на их бизнес, поскольку в своей деятельности они уже давно активизировали переход на использование компонентов и материалов отечественного производства. Впрочем, та же BOE отмечает, что на направлении импортозамещения ей пришлось удвоить усилия по поиску альтернативных поставщиков. Китайские компании контролируют более половины мирового рынка по производству дисплеев, поэтому возможное влияние японских санкций могло сказаться и на потребителях за пределами обеих стран.