Только осторожно, на небольших скоростях.

Комплекс активной помощи водителю Drive Pilot, разработанный компанией Mercedes-Benz для своих автомобилей, по классификации SAE соответствует третьему уровню автоматизации процесса управления транспортным средством. Он подразумевает, что водителю нет нужды всё время держать руки на руле и следить за дорогой, взгляд можно отводить в сторону, но по первому требованию системы необходимо взять управление на себя, поэтому покидать водительское место или передвигаться на нём в спящем состоянии запрещено.

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Применение системы Drive Pilot уже было сертифицировано в Германии и штате Невада, а теперь к ним присоединилась и Калифорния, как сообщает Electrek. Впрочем, в городской черте использовать автопилот третьего уровня в этом исполнении всё равно нельзя, а на избранных участках пригородных трасс при наличии интенсивного трафика допускается в автоматическом режиме передвигаться на скоростях до 64 км/ч. Впрочем, сама система Drive Pilot технически способна автоматически управлять машиной на скорости до 130 км/ч, но юридически этот порог применения в Калифорнии пока почти в два раза ниже.

Источник изображения: Mercedes-Benz

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Кроме того, от водителей будет требоваться обязательное знакомство с видеоинструкцией о правилах использования данной функции. Немецкий автопроизводитель не является первопроходцем в сфере внедрения автопилота третьего уровня — пару лет назад с такой инициативой в Японии выступила компания Honda, оснастившая профильным комплексом седан Honda, реализуемый в лизинг. Кстати, специалисты в области безопасности дорожного движения утверждают, что процесс перехода управления от автоматики к человеку довольно опасен сам по себе, поскольку у водителя до этого нет той концентрации внимания, как при непрерывном управлении. Некоторые компании настаивают на целесообразности разработки только полного автопилота четвёртого или пятого уровня, которые не подразумевают принудительную передачу управления человеку. На четвёртом уровне ещё имеются органы управления транспортным средством, а пятый их не предусматривает вовсе.