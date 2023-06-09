Нужна какая-то государственная политика в этой сфере.

Представитель американского подразделения Samsung Electronics, как сообщает DigiTimes, с трибуны одного из отраслевых мероприятий призвал власти США активнее содействовать компаниям полупроводниковой отрасли, желающим развивать производство на территории страны, в решении проблемы нехватки квалифицированных кадров. На их подготовку уходят долгие годы, а до этого американская система образования в большей степени была ориентирована на выпуск специалистов в области программного обеспечения. Специалистов в сфере производства чипов готовилось мало, и спрос на них сейчас так высок, что компании буквально охотятся за каждым их кандидатов.

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Источник изображения: AFP, Samsung

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Без наличия целевых государственных программ в сфере образования, как считают представители Samsung, проблемы полупроводниковой отрасли США решить не удастся. По оценкам экспертов Deloitte, в последующие несколько лет дефицит кадров в полупроводниковой отрасли США будет измеряться 70 или 90 тысячами человек. Корейские компании опасаются собственными силами организовывать подготовку кадров для американских предприятий, поскольку опасаются, что их специалистов потом переманят местные конкуренты. Samsung, с другой стороны, располагает действующим в Техасе уже на протяжении 27 лет предприятием по контрактному выпуску чипов, а потом может похвастать наличием богатого опыта ведения бизнеса в США. По словам представителей компании, на местном предприятии уровень выхода годной продукции даже выше, чем на некоторых южнокорейских предприятиях Samsung. То есть, с точки зрения квалификации американского персонала не всё так плохо, как некоторые источники пытаются представить, просто в условиях активного развития отрасли людей уже не хватает.