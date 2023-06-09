Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GM тоже будет использовать общий с Tesla разъём для зарядки своих электромобилей
С 2025 года на территории Северной Америки.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

С юридической точки зрения, компания Tesla ещё в прошлом году разрешила сторонним производителям электромобилей использовать разъём типа NACS, который применяется на фирменных зарядных станциях Supercharger, для пополнения запаса хода. Однако, конкуренты компании на рынке Северной Америки проявили интерес к этой возможности только сейчас. Недавно компания Ford Motor заявила, что владельцы электромобилей марки получат доступ к сети зарядных станций Tesla Supercharger через отдельно приобретаемый переходник, а с 2025 года все электромобили Ford для местного рынка будут изначально оснащаться разъёмом NACS.

реклама

Теперь примеру коллеги из Ford последовала и генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra), которая со страниц Twitter заявила, что со следующего года владельцы электромобилей дочерних марок GM смогут заряжаться на станциях Tesla Supercharger, используя переходник с CCS на NACS.

Источник изображения: Tesla

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Более того, с 2025 года GM переведёт все вновь выпускаемые электромобили для рынка Северной Америки на использование разъёма NACS, как у Tesla и Ford. В роли пионера рынка Tesla преуспела в расширении сети своих зарядных станций, поэтому конкуренты после некоторых раздумий решили воспользоваться имеющейся инфраструктурой, а не тратиться на развитие собственной.

#tesla #электромобили #ford #general motors #зарядная станция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Котировки акций Tesla вернулись к уровню на момент покупки Twitter Илоном Маском
Серийное производство Tesla Cybertruck стартует только в начале октября
Porsche намеревается наделить спорткар Mission X рекордной энерговооружённостью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
19
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
25
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
+
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6

Сейчас обсуждают

Артём Бакинских
12:48
Согласен
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
Александр Романцов
12:47
"В этот раз появилась новость с линии боевого соприкосновения, которая не может не радовать – в результате точного попадания дрона полностью уничтожена РЛС немецкого ЗРК IRIS-T" --- Ну так запад нарас...
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
Дмитрий
12:47
"Acer поплатится за свои «проделки» репутационным ущербом" 🤣👍 ну только если пару сбежавших в США украинцев не купят. на пк рынке застой. Они рады что хоть кто то берет. а чаще всего им даже и ...
Reuters: Acer продолжает поставлять железо в Россию, несмотря на обещания не делать этого
Даниил Лавкрафт
12:44
Сха-ва-ли
Diablo IV поступила в продажу и уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard
A_K_
12:41
Не уверен. Скорее всего они переобуются и будут кричать: где вы были, мы так долго вас ждали. А вычислить их, если на них не донесут, будет сложно.
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Дмитрий
12:40
Да все крутые инженерные идеи рано или поздно копируют друг у друга. или наоборот даже как колесо. рано или поздно каждый придет к форме колеса у телеги. но у каждого разное время будет. Я сомн...
Британская пресса: дроны-камикадзе Герань (Shahed-136) были созданы в Англии на деньги Ирана
Михаил Авраменко
12:38
Причем с детства.
В Запорожье разведкой замечено выдвижение Леопардов к линии боевого соприкосновения
Михаил Авраменко
12:36
Японскую девочку звали Сузуки Сундукова :-)
Страшная сказка про Голливуд
Bratken
12:33
Да вроде бы они действительно забросили эту затею с новым фильмом. Сам фильм неплох и в целом смысла особого нет что-то дополнять. Загадок должно быть вмеру, чтоб была пища для идей или просто вопросо...
Смарт-часы KIESLECT Lora 2 для женщин объединяют моду и технологии
Кристина Старостина
12:33
Открывай рот шире, я тебе залью репараций
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем