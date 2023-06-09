С юридической точки зрения, компания Tesla ещё в прошлом году разрешила сторонним производителям электромобилей использовать разъём типа NACS, который применяется на фирменных зарядных станциях Supercharger, для пополнения запаса хода. Однако, конкуренты компании на рынке Северной Америки проявили интерес к этой возможности только сейчас. Недавно компания Ford Motor заявила, что владельцы электромобилей марки получат доступ к сети зарядных станций Tesla Supercharger через отдельно приобретаемый переходник, а с 2025 года все электромобили Ford для местного рынка будут изначально оснащаться разъёмом NACS.
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Теперь примеру коллеги из Ford последовала и генеральный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra), которая со страниц Twitter заявила, что со следующего года владельцы электромобилей дочерних марок GM смогут заряжаться на станциях Tesla Supercharger, используя переходник с CCS на NACS.
Более того, с 2025 года GM переведёт все вновь выпускаемые электромобили для рынка Северной Америки на использование разъёма NACS, как у Tesla и Ford. В роли пионера рынка Tesla преуспела в расширении сети своих зарядных станций, поэтому конкуренты после некоторых раздумий решили воспользоваться имеющейся инфраструктурой, а не тратиться на развитие собственной.