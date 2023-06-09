Приведённая Bloomberg статистика поясняет, почему власти США выражают озабоченность сильной зависимостью от азиатского региона в поставках полупроводниковых компонентов. С января по апрель включительно объёмы импорта полупроводниковой продукции в США выросли на 10% в годовом сравнении, но в апреле в отдельности выручка импортёров сократилась на 16,1% по сравнению с мартом того же года, до $4,7 млрд, что является минимальным значением с прошлого июля.
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В целом, страны Азии определяют до 85% импорта полупроводниковых компонентов в США, хотя внутри региона и происходят структурные перестановки. Лидером, например, давно является Малайзия, но её доля за год сократилась с 33 до 20%, а с начала текущего года импорт компонентов из Малайзии в США упал на 30%. Индия пока не может похвастать большими абсолютными величинами профильного импорта, но уже сейчас эта страна всего на треть отстаёт от Китая, занимающего шестое место. Более того, за год объёмы импорта полупроводниковых компонентов из Индии в США увеличились в 37 раз в стоимостном выражении.
С начала года на 5% увеличился импорт компонентов в США из Тайваня, занимающего второе место, Южная Корея нарастила его на 7,5%. Занимающие третье и четвёртое места Вьетнам и Таиланд с начала текущего года увеличили импорт на 52 и 80% соответственно. Даже Камбоджа отличилась, единственной среди стран продемонстрировав положительную динамику импорта в США по итогам апреля в последовательном сравнении.