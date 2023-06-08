А модель объёмом 24 Тбайт станет последней с перпендикулярной записью.

Компания Seagate Technology продолжает делать серьёзную ставку на накопители данных, использующие магнитные пластины, и следующим шагом на пути увеличения их предельной ёмкости должна стать технология магнитной записи с подогревом. Облачные клиенты Seagate уже получают образцы жёстких дисков соответствующего типа, но к расширенным поставкам компания, как ожидается, приступит не ранее следующего квартала.

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Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии финансового директора Seagate Technology Джанлуки Романо (Gianluca Romano), первым жёстким диском с технологией HAMR станет модель объёмом 32 Тбайт, насчитывающая 10 магнитных пластин и 20 головок. Дальнейшая эволюция накопителей в этом семействе будет осуществляться за счёт роста плотности записи данных на магнитную пластину, а количество последних увеличиваться не будет. То есть, даже жёсткий диск объёмом 50 Тбайт, который может выйти ближе к 2026 году, будет содержать 10 магнитных пластин. Кстати, способная хранить 5 Тбайт информации магнитная пластина в лаборатории Seagate в виде прототипа существует уже сейчас.

Источник изображения: Seagate Technology

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От классических технологий магнитной записи компания будет отказываться в следующей последовательности. Сперва в отставку отправится технология перпендикулярной магнитной записи, её последним носителем станет жёсткий диск объёмом 24 Тбайт, который выйдет в этом году. Его преемник объёмом 28 Тбайт уже будет использовать технологию «черепичной» магнитной записи. Ну, а далее эстафету должны принять жёсткие диски с магнитной записью, подразумевающие подогрев пластины при помощи лазера. Эта технология как раз и получила обозначение HAMR.