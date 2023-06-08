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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung и SK hynix почувствуют лишь краткосрочную выгоду от санкций КНР против Micron
Местный рынок быстро придёт в равновесие.
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Как сообщает CNBC, рейтинговое агентство Fitch рассчитывает на готовность корейских производителей памяти сконцентрировать передовые предприятия на родной для себя территории, если санкции США против КНР не позволят им развивать и поддерживать существующие китайские предприятия. Часть производства компании смогут сохранить на территории КНР, поскольку для этого не потребуется импортировать в Китай попадающее под экспортные ограничения США технологическое оборудование.

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Источник изображения: Getty Images

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Аналитики при этом считают, что Samsung и SK hynix получат лишь ограниченную выгоду от санкций КНР против американской Micron Technology. На мировом рынке сейчас достаточно запасов готовой памяти, чтобы потоки поставок как-то существенно перераспределялись из-за запрета на использование памяти Micron в объектах китайской критической инфраструктуры. Если цены на локальном рынке из-за подобных ограничений и вырастут, то потоки перераспределятся достаточно быстро, чтобы нивелировать этот эффект, а потому Samsung и SK hynix не смогут длительное время получить выгоду на китайском рынке из-за этой ситуации. Тем более, что наращивать продажи памяти в Китае корейским компаниям не позволят негласные требования американских властей.

#samsung #китай #санкции #micron #sk hynix
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OgoGoLog
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KotSkripaley
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