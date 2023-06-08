После покупки Илоном Маском (Elon Musk) компании Twitter в конце октября прошлого года акции Tesla планомерно снижались в цене вплоть до начала января, а затем начали постепенно отыгрывать утраченные позиции. По всей видимости, назначение нового генерального директора Twitter в какой-то мере устранило главный фактор, вызывавший снижение курса акций Tesla — формально владелец последней отныне будет меньше отвлекаться на операционное управление Twitter, что может положительно сказаться на бизнесе производителя электромобилей.
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Как отмечает издание Barron’s, к настоящему моменту акции Tesla смогли вернуться к уровню по состоянию на конец октября, когда сделка по покупке Илоном Маском Twitter была официально оформлена.
Не следует забывать, что на этом интервале акции автопроизводителей в общем случае демонстрировали отрицательную динамику курса, поскольку макроэкономические трудности вынуждают покупателей по всему миру воздержаться от приобретения новых авто. Компания Tesla на этом фоне демонстрирует неплохую устойчивость, особенно на фоне решения о резком снижении цен в начале января. Они теперь в некоторой степени компенсированы последовавшими повышениями, поэтому доверие инвесторов к акциям Tesla в значительной степени восстановлено.