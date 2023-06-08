Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототип обновлённой Tesla Model 3 замечен в Калифорнии
Традиционный камуфляж призван скрыть изменения во внешности электромобиля.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Компания Tesla в последние недели отдаёт приоритет реализации имеющихся в наличии электромобилей Model 3, предоставляя на них скидку, которая не предусмотрена при заказе покупателем машины в производство. Это позволяет предположить, что популярная, но уже устаревающая модель готовится сменить поколение. Кроме того, осведомлённые источники утверждают, что новый вариант седана демонстрировали Илону Маску (Elon Musk) во время его визита в Шанхай. Теперь же укрытый маскировочными накладками прототип рестайлинговой Tesla Model 3 был замечен очевидцами в Калифорнии во время пробных поездок по улицам.

реклама

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Тщательно скрываемые области в передней и задней частях кузова, по всей видимости, таят видоизменённую переднюю и заднюю оптику. Очертания кузова остались неизменными, но машина получила модернизированный набор камер и бортовой компьютер нового поколения, хотя о последнем изменении по внешним признакам судить нельзя.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Передняя оптика в новом исполнении будет более узкой, и для испытаний на дорогах общего пользования прототип специально наделили маскировочными накладками, которые имитируют очертания фар старого образца.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Одной из отличительных черт обновлённой машины стали другие камеры кругового обзора. Боковые, например, будут охватывать более широкий сектор по ходу движения, а не только смотреть назад.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Пока сложно сказать, какой момент для анонса обновлённой Tesla Model 3 компания сочтёт подходящим. Ближайшая официально намеченная на конец третьего квартала церемония должна быть посвящена вручению первых товарных электрических пикапов Cybertruck клиентам, но будет ли автопроизводитель тянуть так долго с дебютом новой Model 3, заведомо сказать сложно.

#tesla #электромобили tesla #tesla model 3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Канаде предлагаются уже две версии Tesla Model Y из Китая
Tesla вернула себе статус лидера на трассе в Нюрбургринге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
104
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
2
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
28
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
18
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85

Сейчас обсуждают

overclockers
05:06
форд на батарейке. после выхода немецких электроверсий нормальных машины то будут брать только фанаты
Прототип обновлённой Tesla Model 3 замечен в Калифорнии
Бот_Пригожина_308
05:05
Карго-культ. Ну, чисто папуасы. Жавелины и Байрактары не помогли, теперь Фу-16 ждут. Вундервафля номер х.з. какая. Идиоты страны 404.
Зеленский сообщил о готовности запада поставить F-16, назвав это «днём счастья»
Шамиль Джанболатов
04:58
Давно использую чат gpt3 через бот в Телеграме, бесплатно. Только не очень-то он и нужен
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
Виталий Грибенюченко
04:54
4070 приостановили а Н100 нарастили))) коженный от этого только выиграл!!!
Готовится снижение цен на старшие платы серии GeForce RTX 4000
antihohol
04:43
у лохлов уже и банок своих консервных нет - российские войска тушенку теперь в немецких и французких жестянках готовят👍
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Alex Boch
04:38
Свинка Пеппа, что ты тут забыла? Если в ветке комментариев запахло дерь@#ом значит сюда приперся хохол.
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
antihohol
04:38
не хрюкай хохлосвинка, лучше ползи собирать всучную тушенку с полей))
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
Александр Финенко
04:28
Свинорылые рашисты такие забавные)) читаешь эти опусы и понимаешь,кацапов только могила исправит 🤣
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
Дина Ездина(Друзенко)
04:25
Не останется и этих
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
Адриан Кожевников
04:17
Как по мне, если ты бюджетный геймер, то лучше купить консоль, потому что будет намного дешевле и её тебе хватит на долгое время(ведь игры оптимизируют в первую очередь под консоль), чем постоянно обн...
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем