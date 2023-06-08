Компания Tesla в последние недели отдаёт приоритет реализации имеющихся в наличии электромобилей Model 3, предоставляя на них скидку, которая не предусмотрена при заказе покупателем машины в производство. Это позволяет предположить, что популярная, но уже устаревающая модель готовится сменить поколение. Кроме того, осведомлённые источники утверждают, что новый вариант седана демонстрировали Илону Маску (Elon Musk) во время его визита в Шанхай. Теперь же укрытый маскировочными накладками прототип рестайлинговой Tesla Model 3 был замечен очевидцами в Калифорнии во время пробных поездок по улицам.
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Тщательно скрываемые области в передней и задней частях кузова, по всей видимости, таят видоизменённую переднюю и заднюю оптику. Очертания кузова остались неизменными, но машина получила модернизированный набор камер и бортовой компьютер нового поколения, хотя о последнем изменении по внешним признакам судить нельзя.
Передняя оптика в новом исполнении будет более узкой, и для испытаний на дорогах общего пользования прототип специально наделили маскировочными накладками, которые имитируют очертания фар старого образца.
Одной из отличительных черт обновлённой машины стали другие камеры кругового обзора. Боковые, например, будут охватывать более широкий сектор по ходу движения, а не только смотреть назад.
Пока сложно сказать, какой момент для анонса обновлённой Tesla Model 3 компания сочтёт подходящим. Ближайшая официально намеченная на конец третьего квартала церемония должна быть посвящена вручению первых товарных электрических пикапов Cybertruck клиентам, но будет ли автопроизводитель тянуть так долго с дебютом новой Model 3, заведомо сказать сложно.