Традиционный камуфляж призван скрыть изменения во внешности электромобиля.

Компания Tesla в последние недели отдаёт приоритет реализации имеющихся в наличии электромобилей Model 3, предоставляя на них скидку, которая не предусмотрена при заказе покупателем машины в производство. Это позволяет предположить, что популярная, но уже устаревающая модель готовится сменить поколение. Кроме того, осведомлённые источники утверждают, что новый вариант седана демонстрировали Илону Маску (Elon Musk) во время его визита в Шанхай. Теперь же укрытый маскировочными накладками прототип рестайлинговой Tesla Model 3 был замечен очевидцами в Калифорнии во время пробных поездок по улицам.

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Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Тщательно скрываемые области в передней и задней частях кузова, по всей видимости, таят видоизменённую переднюю и заднюю оптику. Очертания кузова остались неизменными, но машина получила модернизированный набор камер и бортовой компьютер нового поколения, хотя о последнем изменении по внешним признакам судить нельзя.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Передняя оптика в новом исполнении будет более узкой, и для испытаний на дорогах общего пользования прототип специально наделили маскировочными накладками, которые имитируют очертания фар старого образца.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

Одной из отличительных черт обновлённой машины стали другие камеры кругового обзора. Боковые, например, будут охватывать более широкий сектор по ходу движения, а не только смотреть назад.

Источник изображения: Twitter, The Kilowatts

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Пока сложно сказать, какой момент для анонса обновлённой Tesla Model 3 компания сочтёт подходящим. Ближайшая официально намеченная на конец третьего квартала церемония должна быть посвящена вручению первых товарных электрических пикапов Cybertruck клиентам, но будет ли автопроизводитель тянуть так долго с дебютом новой Model 3, заведомо сказать сложно.