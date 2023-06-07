Драйверы играют не самую последнюю роль.

Старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) на технологической конференции Bank of America по просьбе ведущего попытался объяснить, почему продукция марки в игровом сегменте пользуется популярностью и позволяет компании контролировать более 80 соответствующего рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

Фишер сперва согласился с доводом представителя Bank of America о том, что конкуренты могут «покупать те же самые транзисторы» у контрактных производителей чипов, что и NVIDIA. Этого, однако, по мнению представителя компании, недостаточно для успешного соперничества. По его словам, NVIDIA предлагает игровые видеокарты во всех ценовых сегментах, и это позволяет геймерам с любым бюджетом выбирать между продукцией данной марки и конкурирующей.

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Во-вторых, NVIDIA считает важным не только регулярно выпускать новые драйверы, но и адаптировать их под новые игры по мере появления последних. В-третьих, NVIDIA считает важной поддержку со стороны розничных каналов продаж. Продукция марки пользуется среди продавцов хорошей репутацией, и они всегда могут быть уверены в том, что продадут такой товар с выгодой. Новые продукты NVIDIA попадают в розницу в среднем через три недели после анонса практически по всему миру.