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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Новые рабочие станции Mac Studio и Mac Pro от Apple удивляют не только характеристиками, но и «кусачими» ценами
За Mac Pro придётся отдать минимум $6999.
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Apple в ходе конференции WWDC 2023 не обделила вниманием и профессионалов, использующих технику компании для решения своих задач. Именно поэтому анонс рабочих станций Mac Studio с чипами M2 Ultra и M2 Max был воспринят общественностью как нечто само собой разумеющееся.

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Производитель утверждает, что Mac Studio на M2 Max до 50 % быстрее, чем рабочая станция предыдущего поколения, а также в четыре раза быстрее самого производительного 27-дюймового iMac на базе Intel. Количество ядер CPU — 12, графических ядер — 38. Объём объединённой оперативной памяти может доходить до 96 Гбайт, пропускная способность — 400 Гбайт в секунду.

В случае с Mac Studio на базе M2 Ultra дела обстоят ещё интереснее: он вдвое быстрее версии с M2 Max и втрое быстрее Mac Studio на M1 Ultra прошлого поколения. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря 24-ядерному CPU и 76-ядерному GPU. Впишите сюда ещё 192 Гбайта объединённой памяти с пропускной способностью в 800 Гбайт в секунду— и получите полную картину по мощности устройства.

Mac Studio позволяет работать с шестью мониторами Apple Pro Display XDR. Разрешение изображения на подключённом к станции дисплее может доходить до 8K, а кадровая частота — до 240 Гц. Рабочая станция поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, она также оснащена четырьмя портами Thunderbolt 4, Ethernet-разъёмом, HDMI-выходом, двумя портами USB-A и двумя USB-C, а также слотом для SD-карты.

Рабочая станция Mac Pro на M2 Ultra оснащена шестью PCI-слотами четвёртого поколения, а также восьмью портами Thunderbolt 4 (шесть сзади и два сверху). Если что, это вдвое больше, чем у предыдущей модели. Объём объединённой памяти может достигать 192 Гбайта с пропускной способностью до 140 Гбайт в секунду.

Mac Pro также поддерживает работу с шестью мониторами Pro Display XDRs, он также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство оснащено тремя разъёмами USB-A, двумя HDMI-портами с поддержкой разрешения 8K и частотой обновления до 240 Гц. Есть ещё тут Ethernet-разъём и классический выход на наушники.

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Apple уже открыла предзаказы на оба устройства, цены, как вы понимаете, «кусаются». Самая простая версия Mac Studio обойдётся в $1999 (у нас будет значительно дороже), а самая «простая» версия Mac Pro стоит $6999. Поставки начнутся с 13 июня.

#apple #mac pro #mac studio
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