Интересное предложение, получается.

Компания Apple в рамках конференции WWDC 2023 представила новые версии операционных систем для своих устройств, а также несколько аппаратных новинок. Всё внимание к себе притянуло устройство дополненной реальности, но про него разговор будет отдельный.

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А вот для массового потребительского рынка наибольший интерес должен вызвать анонс ноутбука MacBook Air, ключевым изменением которого стал 15-дюймовый экран. Раньше все «воздушные» ноутбуки комплектовались максимум 13,6-дюймовыми дисплеями.

Яркость экрана с поддержкой 1 млрд цветов составила 500 нит, толщина рамок вокруг него — всего 5 мм. Устройство снабдили веб-камерой на 1080p, шестью динамиками и технологией пространственного аудио. Толщина устройства составляет всего 11,5 мм, вес — 1,4 кг. Apple заявляет, что это самый тонкий в мире ноутбук с диагональю 15 дюймов.

Новый MacBook Air оснащён чипом M2 с восьмиядерным центральным процессором (CPU) и 10 ядрами GPU. Объём оперативной памяти может доходить до 24 Гбайт. Устройство снабдили фирменным зарядным разъёмом MagSafe, двумя портами Thunderbolt 4 и входом для наушников.

Ноутбук будет доступен в четырёх цветах: пыльно-синем, сером, светло-серебристом и светло-золотистом. Базовая стоимость составит $1299, в продажу он должен поступить уже в середине текущего месяца.

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Сколько он будет стоить в РФ и РБ с учётом «интересов» местных продавцов — пока можно только догадываться. Зато стартовая цена на 13-дюймовый ноутбук MacBook Air на чипе M2 сократят на $100 до $1099.