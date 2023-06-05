Иногда нужно не только охлаждать, но и подогревать.

Австралийским энтузиастам из команды TeamAU удалось в очередной раз доказать, что дело EVGA живёт и побеждает даже после того, как компания отошла от сотрудничества с NVIDIA в сфере выпуска видеокарт. Изделия этой марки модели GeForce RTX 3090 Ti оказалось вполне достаточно, чтобы в сочетании с процессором Intel Core i9-13900K обновить абсолютный мировой рекорд 3DMark03, который теперь соответствует 538 818 баллам.

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Источник изображения: HWBot, TeamAU

Для охлаждения видеокарты применялся жидкий азот, причём в области графического процессора располагался специальный подогреватель, изготовленный энтузиастом HiCookie, и аналогичное устройство боролось с образованием конденсата на оборотной стороне материнской платы под процессорным разъёмом, в который был установлен инженерный образец Core i9-13900K.

Источник изображения: HWBot, TeamAU

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Частоты видеокарты удалось повысить до 2925/23200 МГц, а центральный процессор на частоте 8072 МГц сохранял активность четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Полученный результат 3DMark03 стал лучшим не только в модельном зачёте и среди всех одиночных видеокарт, но и в абсолютном рейтинге HWBot.