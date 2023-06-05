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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ранее Intel слабо заботилась о степени загрузки своих предприятий
Теперь же она повысит эффективность их работы за счёт привлечения сторонних заказов.
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Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на технологической конференции Cowen на прошлой неделе заострил внимание на проводимой компанией реструктуризации бизнеса, которая приблизит принципы его функционирования к контрактной модели. Даже собственные продукты Intel будет выпускать так, словно они заказаны сторонними клиентами. Уже в следующем году компания может реформировать структуру своей финансовой отчётности, чтобы отобразить произошедшие изменения в бизнес-модели.

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Источник изображения: Intel

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Как признался Зинснер, ранее Intel мало внимания уделяла степени загрузки собственных предприятий, и формально строила больше производственных площадок, чем ей требовалось в обозримой перспективе. Контрактные производители, по его словам, придерживались других приоритетов, стараясь максимально загрузить имеющиеся мощности. Отныне и компания Intel будет стремиться следовать их примеру, привлекая дополнительные заказы со стороны для максимально эффективного использования собственных мощностей. В конечном итоге, как убеждён Зинснер, это позволит Intel увеличить норму прибыли. Наличие у компании дополнительных резервов даёт ей преимущество в условиях, когда заказчики нуждаются в срочном увеличении объёмов выпуска продукции — традиционные подрядчики в этом случае не всегда могут взять дополнительные заказы.

#intel #аналитика #полупроводники #литографическое производство
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