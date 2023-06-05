Теперь же она повысит эффективность их работы за счёт привлечения сторонних заказов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на технологической конференции Cowen на прошлой неделе заострил внимание на проводимой компанией реструктуризации бизнеса, которая приблизит принципы его функционирования к контрактной модели. Даже собственные продукты Intel будет выпускать так, словно они заказаны сторонними клиентами. Уже в следующем году компания может реформировать структуру своей финансовой отчётности, чтобы отобразить произошедшие изменения в бизнес-модели.

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Источник изображения: Intel

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Как признался Зинснер, ранее Intel мало внимания уделяла степени загрузки собственных предприятий, и формально строила больше производственных площадок, чем ей требовалось в обозримой перспективе. Контрактные производители, по его словам, придерживались других приоритетов, стараясь максимально загрузить имеющиеся мощности. Отныне и компания Intel будет стремиться следовать их примеру, привлекая дополнительные заказы со стороны для максимально эффективного использования собственных мощностей. В конечном итоге, как убеждён Зинснер, это позволит Intel увеличить норму прибыли. Наличие у компании дополнительных резервов даёт ей преимущество в условиях, когда заказчики нуждаются в срочном увеличении объёмов выпуска продукции — традиционные подрядчики в этом случае не всегда могут взять дополнительные заказы.