Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на прошедшей недавно конференции Cowen счёл нужным подчеркнуть, что корпорация видит потенциал не только в реализации собственных компонентов для систем искусственного интеллекта, но и в производстве сторонних решений для этой сферы на контрактной основе.
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Прежде всего, Intel считает собственный ассортимент компонентов, которые будут востребованы в эпоху систем искусственного интеллекта, достаточно обширным: это и специализированные ускорители, включая семейство Gaudi, и центральные процессоры для серверного и потребительского сегментов. Если в серверном сегменте ускорение специфических для систем ИИ наборов команд обеспечат процессоры семейства Sapphire Rapids, то в потребительском подобные аппаратные блоки появятся в процессорах Meteor Lake.
При этом, как подчёркивает финансовый директор Intel, компания рассчитывает дополнительно зарабатывать на компонентах для систем искусственного интеллекта, выпускаемых по заказу сторонних компаний. Видимо, возможная конкуренция с ними в этом сегменте руководство Intel не смущает.