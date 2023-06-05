Прошлогодний рекорд Porsche Taycan побит.

Приятно начинать понедельник с новости о разгоне, даже если речь идёт о соперничестве электромобилей на гоночной трассе в Нюрбургринге. Уже пару лет после появления модификации Tesla Model S Plaid спортивные амбиции компании Илона Маска (Elon Musk) заставляют нервничать марку Porsche, входящую в немецкий концерн Volkswagen. С прошлого года рекорд так называемой «северной петли» среди серийно выпускаемых электромобилей принадлежал Porsche Taycan Turbo S, но в прошлую пятницу, как сообщает Electrek, пальма первенства вновь перешла к Tesla.

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Источник изображения: Tesla

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Дело в том, что оснащённая более эффективными керамическими тормозами и алюминиевыми дисками с особыми шинами Tesla Model S Plaid смогла улучшить собственный результат трассы двухгодичной давности сразу на десять секунд, а достижение Porsche было перекрыто на восемь секунд. Американский электромобиль смог пройти трассу в Германии за 7 минут 25,231 секунды. Это лучший результат среди серийно выпускаемых электромобилей, но если покупатели Tesla Model S Plaid пожелают приобщиться к этой славе, то им придётся раскошелиться на сумму $20 000, чтобы купить соответствующие колёсные диски с шинами и тормозные механизмы, а также специальную тормозную жидкость. Ограничения по максимальной скорости снимаются программно, официально после такой операции они располагаются на отметке 322 км/ч, но энтузиастам удавалось разгонять Tesla Model S Plaid и до 348 км/ч при помощи самостоятельных доработок тормозной системы и программных модификаций.