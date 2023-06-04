Спрос после пандемии восстанавливается не так быстро, как хотелось бы правительству.

С января этого года власти КНР прекратили субсидировать электромобили при продаже их гражданам внутри страны, хотя до этого на протяжении нескольких лет данный фактор служил неплохим стимулом для развития рынка. По информации CCTV, на которую ссылается Reuters, в конце уходящей недели появилась информация о намерениях властей КНР модернизировать программу, предусматривающую предоставление налоговых вычетов покупателям транспортных средств, использующих силовые установки нового типа. К ним относятся не только электромобили, но и гибриды с ДВС, а также машины на водородных топливных ячейках, хотя доля последних на китайском рынке ничтожно мала.

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Источник изображения: NIO

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Совещание правительства КНР также пришло к выводу, что восстановление экономики страны идёт не столь высокими темпами, как хотелось бы. Стимулирование спроса на рынке электромобилей могло бы стать одним из локомотивов восстановления экономики КНР. Когда правительственные субсидии на электромобили перестали предоставляться в январе, многие китайские производители по примеру Tesla решили снизить цены, отчасти компенсируя отсутствие правительственных субсидий, которые в прошлом году снижали итоговые затраты китайских потребителей на покупку электромобилей.