Ещё в начале этого года японские власти под нажимом американских внешнеполитических партнёров решили с июля ввести ограничения на экспорт в Китай 23 товарных позиций, связанных с оборудованием и материалами для изготовления полупроводниковых компонентов. Как поясняет издание South China Morning Post, предварительный вариант экспортных ограничений оказался даже более суровым, чем планировалось ранее. Японские поставщики смогут отгружать «санкционные» категории товаров без особых разрешений только в 42 «дружественные» по отношению к Японии страны.
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Японские чиновники даже невольно переплюнули своих американских коллег в стремлении ограничить китайским компаниям доступ к литографическому оборудованию. В результате под запрет могут попасть даже модели оборудования, использующие 193-нм лазеры с глубоким ультрафиолетовым излучением. По сути, китайские покупатели утратят доступ к японскому оборудованию, позволяющему выпускать 14-нм и 28-нм чипы, которые в американской версии ограничений не запрещены к поставке в Китай. В 2022 году Япония стала крупнейшим поставщиком литографического оборудования в КНР, и теперь ограничительные меры существенно сократят соответствующий экспортный поток.