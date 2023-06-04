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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции Японии против КНР в сфере литографии окажутся жёстче, чем ожидалось
Они распространятся даже на сферу производства 14-нм и 28-нм продукции.
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Ещё в начале этого года японские власти под нажимом американских внешнеполитических партнёров решили с июля ввести ограничения на экспорт в Китай 23 товарных позиций, связанных с оборудованием и материалами для изготовления полупроводниковых компонентов. Как поясняет издание South China Morning Post, предварительный вариант экспортных ограничений оказался даже более суровым, чем планировалось ранее. Японские поставщики смогут отгружать «санкционные» категории товаров без особых разрешений только в 42 «дружественные» по отношению к Японии страны.

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Источник изображения: Reuters

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Японские чиновники даже невольно переплюнули своих американских коллег в стремлении ограничить китайским компаниям доступ к литографическому оборудованию. В результате под запрет могут попасть даже модели оборудования, использующие 193-нм лазеры с глубоким ультрафиолетовым излучением. По сути, китайские покупатели утратят доступ к японскому оборудованию, позволяющему выпускать 14-нм и 28-нм чипы, которые в американской версии ограничений не запрещены к поставке в Китай. В 2022 году Япония стала крупнейшим поставщиком литографического оборудования в КНР, и теперь ограничительные меры существенно сократят соответствующий экспортный поток.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #япония
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