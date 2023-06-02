Она поможет создавать новые типы памяти.

Необходимость экономии в условиях падения выручки и роста затрат уже вынудила Intel отказаться от строительства исследовательских центров в Огайо и Израиле, но тем интереснее увидеть на страницах DigiTimes новость о намерениях корпорации открыть исследовательскую лабораторию в южнокорейской столице. Тайваньский ресурс ссылается на публикацию корейского издания Business Korea в качестве первоисточника.

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Источник изображения: DigiTimes

Как сообщается, ещё на январском мероприятии для партнёров Intel сообщила о намерениях открыть в Южной Корее лабораторию для исследований в области создания новых типов памяти, применяемой в серверном сегменте. Samsung Electronics и SK hynix на правах крупных производителей памяти должны были выступить партнёрами Intel в сфере профильных исследований. По имеющимся данным, лаборатория начнёт свою работу уже в текущем календарном году.

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Смежные исследовательские лаборатории Intel при удачном стечении обстоятельств должны появиться в США, Китае, Мексике и Индии. Они будут специализироваться на сертификации решений для серверного применения. Всплеск интереса к аппаратной инфраструктуре для систем искусственного интеллекта, как считается, должен уже в текущем году способствовать оживлению рынка памяти, но главным образом в сегменте микросхем поколения DDR5.