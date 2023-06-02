Это указывает на стремление компании подготовить почву к выходу новой версии электромобиля.

По информации Electrek, на рынке США компания Tesla дополнительно увеличила скидки на электромобили Model 3, имеющиеся в наличии. Ещё не так давно они составляли $1210, а теперь они выросли почти в два раза до $2410. Надо сказать, что для ценовой политики Tesla подобное разделение является нововведением, поскольку ранее компания не делала разницы между стоимостью машины, покупаемой со склада и заказываемой в производство.

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Источник изображения: Electrek

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Как предполагает источник, стимулирование продаж уже выпущенных электромобилей данной модели может указывать на стремление Tesla быстрее избавиться от имеющихся складских запасов в преддверии выхода нового поколения модели. Как предполагается, предсерийные образцы машин нового поколения Илон Маск (Elon Musk) уже изучил на предприятии в Шанхае во время своего недавнего визита в Китай.