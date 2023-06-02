Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA продолжит сотрудничать с TSMC в рамках производства следующего поколения продуктов
Но не ограничится этим, судя по всему.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Неиссякаемый фонтан красноречия основателя NVIDIA, который до сих пор находится с деловой поездкой на Тайване, продолжает питать информационные ресурсы новостными поводами, и в стороне от тенденции не остаётся даже агентство Reuters. Во время очередного отраслевого мероприятия Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как отмечает источник, заявил о намерениях NVIDIA полагаться на TSMC в сфере контрактного производства продуктов нового поколения. При этом он добавил, что данное сотрудничество не отменяет взятый курс на диверсификацию источников поставок.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Впрочем, в данном контексте это заявление не указывало на традиционное для NVIDIA взаимодействие с Samsung или недавно раскрытые планы по заказу чипов в производство у корпорации Intel. Вместо этого глава NVIDIA пояснил, что заказы компании распределяются по разным предприятиям TSMC на Тайване, а строящееся предприятие в Аризоне тоже будет снабжать NVIDIA своей продукцией. В целом, основатель компании выразил уверенность в надёжности Тайваня в статусе поставщика, но похвалил стремление TSMC расширить географию присутствия своих предприятий.

#nvidia #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #дженсен хуанг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA обеспечила себя поставками компонентов на второе полугодие
Оптимизм руководства Intel по поводу итогов квартала вызвал рост котировок акций на 4,83%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
6
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
4
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
6
Как выросла стоимость ПК-гейминга
74
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
24
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
6
15 самых популярных премиальных смартфонов в мире по отчету Canalys
+

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
07:59
Уууу, чо экстримисты задумали!
Сколько стоит видеокарта для актуальных игр в 1080р – NVIDIA vs AMD в погоне за нашими кошельками
LimitlessGO
07:52
Хороший материал, спасибо автору
Палеонтологи обнаружили кладбище древних родственников слонов возрастом почти 6 миллионов лет
mo3ulla
07:52
учитывая что сделали "разрабы" с основной фанбазой . то даже качать с торрентов это поделие - зашквар .. не то что покупать
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 обвиняют российских хакеров во взломах и просят не смотреть утечки
no_fate
07:50
Эта говноигра уже не будет выпущена. Основной рынок был Российский, теперь про это разработчики могут забыть.
GSC Game World обвинила «российских хакеров» в утечке рабочей сборки S.T.A.L.K.E.R. 2
Виктор Семёнов
07:34
Даже есть придуманное уже на озоне и али
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
Дмитрий
07:15
К сожалению игра даже на 25% не готова. этот вывод я сделал посмотрев эти утечки и стримы. Короче ждать еще минимум года три не меньше. гта 6 быстрее выйдет.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 обвиняют российских хакеров во взломах и просят не смотреть утечки
Дмитрий
07:14
Да оно именно так и работает в десятке и 11 по крайней мере точно. Ну почему фигню. там например в последних биосах добавили поддержку 24-48 гиговых плашек озу.
В прошивках сотен материнских плат GIGABYTE обнаружена опасная уязвимость
Дмитрий
07:12
Подводные лодки они еще год назад просили но никто не дает.
Сенатор Грэм: Планы украинского контрнаступления впечатляют
Zhuge Liang
07:12
самолеты с красными звездами - они такие, любят упасть)
В США упал истребитель F-5N Tiger II, изображавший самолёт вероятного противника с красными звёздами
Виталий Кештов
07:12
Нужно дать им по башке!
В США уверены, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS — это лишь вопрос времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем