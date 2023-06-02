Неиссякаемый фонтан красноречия основателя NVIDIA, который до сих пор находится с деловой поездкой на Тайване, продолжает питать информационные ресурсы новостными поводами, и в стороне от тенденции не остаётся даже агентство Reuters. Во время очередного отраслевого мероприятия Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как отмечает источник, заявил о намерениях NVIDIA полагаться на TSMC в сфере контрактного производства продуктов нового поколения. При этом он добавил, что данное сотрудничество не отменяет взятый курс на диверсификацию источников поставок.
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Впрочем, в данном контексте это заявление не указывало на традиционное для NVIDIA взаимодействие с Samsung или недавно раскрытые планы по заказу чипов в производство у корпорации Intel. Вместо этого глава NVIDIA пояснил, что заказы компании распределяются по разным предприятиям TSMC на Тайване, а строящееся предприятие в Аризоне тоже будет снабжать NVIDIA своей продукцией. В целом, основатель компании выразил уверенность в надёжности Тайваня в статусе поставщика, но похвалил стремление TSMC расширить географию присутствия своих предприятий.