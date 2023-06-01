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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала поставлять электромобили со сниженным зарядом тяговой батареи
Предполагается, что это обусловлено требованиями безопасности при транспортировке.
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По словам ресурса Electrek, покупатели электромобилей Tesla в Северной Америке начали получать машины этой марки с уровнем заряда тяговой батареи ниже 50%, чего ранее обычно не наблюдалось, при этом в качестве компенсации производитель предлагает клиентам возможность бесплатно восполнить заряд батареи в объёме, пропорциональном 150 км пробега.

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Источник изображения: Electrek

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Источник полагает, что при транспортировке электромобилей китайского производства морем перевозчики ввели новое ограничение на остаточный заряд тяговых батарей до уровня от 20 до 50% номинальной ёмкости. По всей видимости, такие правила возникли по итогам инцидента с возгоранием судна, нагруженного электромобилями элитных моделей. Компания Tesla первично отправляла электромобили клиентам с разным уровнем заряда, поскольку в условиях «штурмовщины» под конец квартала машины соответствующих партий не успевала заряжать до нужного уровня, но он обычно превышал 50%. Теперь компания пытается компенсировать необходимость снизить остаточный заряд тяговых батарей за счёт предоставления права на бесплатную зарядку от фирменных станций Supercharger, пусть и всего на 150 км пути.

#tesla #электромобили tesla #тяговые аккумуляторы
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