Предприятие компании в Шанхае он всё же посетил, пусть и поздно вечером.

Прибыв на частном самолёте в Китай утром во вторник, как сообщает Bloomberg, глава Tesla и владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) около часа провёл на местном предприятии компании, где ему в ходе позднего визита позволили угостить около сотни сотрудников напитками и гамбургерами, а также взглянуть на предсерийные образцы обновлённой Tesla Model 3, которую наверняка здесь же и будут производить в дальнейшем.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Остальная программа китайского вояжа Илона Маска, по данным различных источников, включала встречи с министрами и руководителями местных компаний, а также китайского представительства Tesla. Миллиардер побывал в известном пекинском ресторане, но за всё время пребывания в Китае не разу не воспользовался социальной сетью Twitter, работа которой в КНР блокируется властями. Это был самый длительный перерыв в использовании Twitter её владельцем с июня прошлого года, когда он активно готовился к покупке одноимённой компании. Завершив свой визит в Китай, Маск на частном самолёте отправился в сторону Техаса, где расположена штаб-квартира Tesla.