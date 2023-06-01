Прибыв на частном самолёте в Китай утром во вторник, как сообщает Bloomberg, глава Tesla и владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) около часа провёл на местном предприятии компании, где ему в ходе позднего визита позволили угостить около сотни сотрудников напитками и гамбургерами, а также взглянуть на предсерийные образцы обновлённой Tesla Model 3, которую наверняка здесь же и будут производить в дальнейшем.
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Остальная программа китайского вояжа Илона Маска, по данным различных источников, включала встречи с министрами и руководителями местных компаний, а также китайского представительства Tesla. Миллиардер побывал в известном пекинском ресторане, но за всё время пребывания в Китае не разу не воспользовался социальной сетью Twitter, работа которой в КНР блокируется властями. Это был самый длительный перерыв в использовании Twitter её владельцем с июня прошлого года, когда он активно готовился к покупке одноимённой компании. Завершив свой визит в Китай, Маск на частном самолёте отправился в сторону Техаса, где расположена штаб-квартира Tesla.