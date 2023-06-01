Выступая на ежегодной технологической конференции Cowen, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) позволил себе заявить, что предварительные итоги текущего квартала позволяют компании рассчитывать на получение выручки в рамках второй половины диапазона, который упоминался при оглашении итогов первого квартала. Конкретно, тогда было сказано, что выручка второго квартала будет лежать в диапазоне от $11,5 до $12,5 млрд.
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Теперь же финансовый директор Intel выражает надежду, что выручка во втором квартале расположится в диапазоне от $12 до $12,5 млрд. В краткосрочной перспективе, как отмечает Зинснер, руководство Intel не видит каких-либо неблагоприятных для компании факторов вроде переключения спроса клиентов на графические процессоры конкурентов, например. Данные заявления вызвали рост курса акций Intel на 4,83% по итогам вчерашней торговой сессии, а с учётом предварительных торгов сегодня курс вырос на все 6,3%. На фоне падения котировок акций многих компаний полупроводникового сектора во главе с NVIDIA это стало серьёзным сигналом для инвесторов.