Выручка компании будет ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона.

Выступая на ежегодной технологической конференции Cowen, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) позволил себе заявить, что предварительные итоги текущего квартала позволяют компании рассчитывать на получение выручки в рамках второй половины диапазона, который упоминался при оглашении итогов первого квартала. Конкретно, тогда было сказано, что выручка второго квартала будет лежать в диапазоне от $11,5 до $12,5 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Теперь же финансовый директор Intel выражает надежду, что выручка во втором квартале расположится в диапазоне от $12 до $12,5 млрд. В краткосрочной перспективе, как отмечает Зинснер, руководство Intel не видит каких-либо неблагоприятных для компании факторов вроде переключения спроса клиентов на графические процессоры конкурентов, например. Данные заявления вызвали рост курса акций Intel на 4,83% по итогам вчерашней торговой сессии, а с учётом предварительных торгов сегодня курс вырос на все 6,3%. На фоне падения котировок акций многих компаний полупроводникового сектора во главе с NVIDIA это стало серьёзным сигналом для инвесторов.