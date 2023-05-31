Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Регуляторы США прекратили расследование в отношении возможности водителей Tesla играть во время движения
Компания исправила проблему через программное обновление.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Как сообщает Reuters, отвечающее за безопасность дорожного движения в США ведомство NHTSA решило прекратить расследование в отношении Tesla, которое было начато из-за наличия в электромобилях этой марки возможности играть на бортовом компьютере в процессе движения. Первоначально Tesla считала, что так развлекать себя будут только пассажиры, но в действительности ничто не мешало отвлекаться от управления электромобилем и самому водителю. Через обновление бортового ПО компания исключила возможность запуска игр в движении почти полностью, что и позволило NHTSA прекратить профильное расследование.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Как отмечается в официальных документах ведомства, примерно за месяц программное обеспечение исключило данную возможность на 97% автопарка, попадающего под «виртуальный отзыв». Там же сообщается, что примерно треть всех поездок с активацией игрового режима, предположительно, подразумевала вовлечённость в процесс самого водителя, что является грубым нарушением техники безопасности. Расследование охватывало 580 000 электромобилей Tesla. Ведомство считает нужным отметить, что если условия будут этому способствовать, расследование будет возобновлено.

#игры #tesla #электромобили tesla #автопилот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск впервые с начала 2020 года посетит Китай
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Сотрудничество Intel с Tesla и Qualcomm в области контрактного выпуска чипов не задалось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
72
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
19
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
10
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Правильно подбираем комплектующие для ПК
42
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
3
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2

Сейчас обсуждают

gunmsndfhjks sdfgdsfg
11:20
Никак не могу определиться, чьи выдуманные новости круче: ИА «Панорама» или overclockers.ru
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
dagonorden
11:19
С чего бы это? Вполне тащит спокойно все и еще тащит хз сколько лет будет. Ох..ть старыми уже называют 10-12 поколение, с ума посходили под действием гонки " у коно лучше и новее". Вот 2600к- 3770к и ...
Core i9-12900KF vs Core i7-13700KF – что не так с флагманом Intel и почему мы советуем Ryzen 9 5950Х
ZeroNull
11:19
Поправка - встретимся через полтора года тут же! )))
Байден рассказал, что Америка избежала экономического дефолта благодаря соглашению с Маккарти
Chat0_B00t
11:18
Грызнёй пархатых павуков в некроинской банке удовлетворён.
Украинские спец. службы будут расследовать подозрение Зеленского в совершении гос. измены
Abbad Abdurahman
11:16
Ну так расслабся! Че кипишуешь? До 24 февраля ничего у них небыло, и всеравно они надрали нам задницу, это факт! И ничего мы с этим уже не сделаем, только гавкать можем, а по факту мы НОЛЬ!
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Артём Николаев
11:15
Это для визуалов, которые облизывают системник? Можно картинку красивых потрохов наклеить на бок и не париться. Спасибо, уже сделали автомобили, в которых даже лампочку не поменять без специнструмент...
MSI демонстрирует материнскую плату Project Zero с разъемами на обратной стороне
Константин Гордеев
11:13
Нет, это уютная берлога одинокого волка, вот смотрю сейчас Россию-1 как всех пытаются на фронт по контракту, там якобы чтобы наши дети жили дальше, и то что и кто не пойдёт на фронт типа ваши дети не ...
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Вад Ник
11:13
Так выкинь свой телефон. И телеграфируй тогда дебила кусок.
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
Михаил Лукиных
11:12
А какие маневры он делает на гиперзвуке?любой маневр это потеря скорости,а двигатель не бесконечен.у патриота двигатель работает 10 секунд например,далее ракета летит по инерции.у с300 тоже около того
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
scroooge
11:10
Одиночная камера шешы и его новый шконарь
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем