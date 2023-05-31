Компания исправила проблему через программное обновление.

Как сообщает Reuters, отвечающее за безопасность дорожного движения в США ведомство NHTSA решило прекратить расследование в отношении Tesla, которое было начато из-за наличия в электромобилях этой марки возможности играть на бортовом компьютере в процессе движения. Первоначально Tesla считала, что так развлекать себя будут только пассажиры, но в действительности ничто не мешало отвлекаться от управления электромобилем и самому водителю. Через обновление бортового ПО компания исключила возможность запуска игр в движении почти полностью, что и позволило NHTSA прекратить профильное расследование.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Как отмечается в официальных документах ведомства, примерно за месяц программное обеспечение исключило данную возможность на 97% автопарка, попадающего под «виртуальный отзыв». Там же сообщается, что примерно треть всех поездок с активацией игрового режима, предположительно, подразумевала вовлечённость в процесс самого водителя, что является грубым нарушением техники безопасности. Расследование охватывало 580 000 электромобилей Tesla. Ведомство считает нужным отметить, что если условия будут этому способствовать, расследование будет возобновлено.