Как сообщает Reuters, отвечающее за безопасность дорожного движения в США ведомство NHTSA решило прекратить расследование в отношении Tesla, которое было начато из-за наличия в электромобилях этой марки возможности играть на бортовом компьютере в процессе движения. Первоначально Tesla считала, что так развлекать себя будут только пассажиры, но в действительности ничто не мешало отвлекаться от управления электромобилем и самому водителю. Через обновление бортового ПО компания исключила возможность запуска игр в движении почти полностью, что и позволило NHTSA прекратить профильное расследование.
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Как отмечается в официальных документах ведомства, примерно за месяц программное обеспечение исключило данную возможность на 97% автопарка, попадающего под «виртуальный отзыв». Там же сообщается, что примерно треть всех поездок с активацией игрового режима, предположительно, подразумевала вовлечённость в процесс самого водителя, что является грубым нарушением техники безопасности. Расследование охватывало 580 000 электромобилей Tesla. Ведомство считает нужным отметить, что если условия будут этому способствовать, расследование будет возобновлено.