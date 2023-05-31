В силу разных причин.

Издание The Wall Street Journal одновременно взяло интервью у главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) и опросило некоторых представителей отрасли, которые были посвящены в нюансы переговоров этой компании с потенциальными клиентами, готовыми разместить заказы на контрактный выпуск чипов. По итогам прошлого года выручка контрактного подразделения IFS не превысила двух процентов от совокупной величины, но к концу десятилетия Intel хотела бы только на контрактах с заказчиками ежегодно получать от $20 до $25 млрд, став вторым по величине контрактным производителем чипов в мире.

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Источник изображения: Associated Press

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Если сам Гелсингер предсказуемо убеждён, что в это время Intel будет развивать бизнес опережающими темпами, то сторонние информированные источники поясняют, как за последние два года компания тщетно пыталась привлечь на свою сторону крупных клиентов. По крайней мере, с Tesla сотрудничество не сложилось по той причине, что ей требовались дополнительные услуги по адаптации дизайна своих чипов к производственным возможностям Intel, а компания Qualcomm просто была не удовлетворена способностью Intel своевременно выпускать тестовые чипы для мобильного использования по своим самым современным технологическим нормам. Взаимодействие Intel и Arm должно помочь в решении этой проблемы, но негативного впечатления Qualcomm это уже не отменит.