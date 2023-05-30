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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
Всего девять компаний в мировой истории преодолели эту отметку.
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Ещё на прошлой неделе аналитики в один голос говорили о способности капитализации NVIDIA преодолеть порог в $1 трлн, но по факту этого не случилось. С началом этой недели основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) сделал достаточно заявлений и анонсов, чтобы подогреть интерес инвесторов к её акциям, а потому агентство Bloomberg выражает уверенность, что историческое событие для фондового рынка США и самой NVIDIA случится именно сегодня. До открытия торгов курс акций компании вырос почти до $403, что позволяет рассчитывать на достижение капитализацией отметки в $1 трлн.

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Источник изображения: Bloomberg

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В истории мирового фондового рынка только девять компаний когда-либо преодолевали этот рубеж, а на рынке США их количество вообще ограничено пятью штуками. Имена этих эмитентов хорошо известны: Alphabet, Amazon, Microsoft и Apple, а теперь к ним присоединится и NVIDIA. Кстати, когда курс акций компании впервые превысил $100, основатель Дженсен Хуан на спор с коллегами сделал себе татуировку с логотипом NVIDIA в районе плеча. О том опыте он вспоминает довольно неохотно, поскольку процедура показалась ему слишком болезненной, поэтому повторения ритуала в той или иной форме ожидать уже не приходится.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #дженсен хуанг
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