Агентству Bloomberg удалось подсчитать, что основатель и бессменный руководитель компании NVIDIA за последние семь дней появлялся на публике не менее пяти раз, и презентацию на открытии Computex 2023 провёл с большим энтузиазмом, хотя по завершении двухчасового мероприятия и вынужден был признать, что оно охватило слишком большой спектр новинок из-за желания руководства NVIDIA рассказать о многом после вызванного пандемией перерыва в посещении этой выставки.
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Помимо собственно презентации на открытии Computex 2023, Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) принял участие и на отдельной пресс-конференции, в ходе которой отвечал на вопросы журналистов. Когда речь зашла о проблемах во взаимоотношениях Китая и США, глава NVIDIA заявил, что власти КНР не прекратят заниматься развитием систем искусственного интеллекта даже в условиях жёстких ограничений со стороны США. Более того, по мнению основателя NVIDIA, Китай будет использовать ИИ для покровительства над всеми локальными предпринимателями и помощи в развитии отечественной экономики.
При этом Хуан не стал отрицать, что в вопросах безопасности применения технологий ИИ свою роль должно играть и государственное регулирование. По сути, как считает глава NVIDIA, искусственный интеллект относится к категории товаров и услуг, а потому его применение должно регулироваться соответствующими правилами и законами.