Американский автопром, как напоминает Reuters, сильно пострадал от перебоев с поставками полупроводниковых компонентов, вызванных пандемией. Тогда власти США озаботились улучшением каналов коммуникации между участниками рынка и целыми странами, рассчитывая создать систему раннего предупреждения о перебоях с поставками. По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), прошедшие накануне переговоры с участием её коллег из 13 стран позволяют говорить, что фундамент для такой системы заложен.
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Попутно переговоры преследовали и второстепенные цели типа улучшения условий труда в компаниях и странах, входящих в цепочки поставок полупроводниковой продукции. Страны-участницы Индо-Тихоокеанского соглашения ради процветания охватят своим взаимодействием и другие важные сферы вроде регулирования внешней торговли и влияния на глобальный климат, но переговоры на эти темы будут проведены ближе к ноябрю текущего года. Китай в эту коалицию не вошёл, а потому согласовывать свою политику властям Поднебесной придётся по отдельности с каждым из участников процесса поставки полупроводниковых компонентов.