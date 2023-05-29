На большее не хватило времени.

Формальный старт работы Computex 2023 обещает затмить все прочие информационные поводы на ближайшие несколько дней, но пока в нашу новостную ленту имеет шансы прорваться сообщение о новых успехах нашего соотечественника с псевдонимом Traktor, который в модельном зачёте GeForce RTX 4070 Ti успел установить 11 рекордов. Если бы не ограничения на время проведения экспериментов, автор достижений мог бы увеличить количество рекордов, но пока вынужден ограничиться имеющейся выборкой.

реклама

Источник изображения: HWBot, Traktor

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Центральный процессор Intel Core i9-13900KF семейства Raptor Lake был подготовлен к экспериментам самым серьёзным образом. Активность всех ядер удалось сохранить на частоте 6100 МГц, при этом штатная крышка теплораспределителя была предварительно удалена, а для охлаждения кристалла методом прямого контакта использовался специальный водоблок китайской марки ICE. Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti в исполнении Palit сохранила штатную систему воздушного охлаждения, но её частоты были повышены до 3100/28096 МГц. Из новинок в составе тестового стенда Алексей также упоминает комплект оперативной памяти ADATA, который функционировал в режиме DDR5-8200 при наличии обдува вентилятором.