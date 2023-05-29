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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер установил 11 рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 4070 Ti
На большее не хватило времени.
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Формальный старт работы Computex 2023 обещает затмить все прочие информационные поводы на ближайшие несколько дней, но пока в нашу новостную ленту имеет шансы прорваться сообщение о новых успехах нашего соотечественника с псевдонимом Traktor, который в модельном зачёте GeForce RTX 4070 Ti успел установить 11 рекордов. Если бы не ограничения на время проведения экспериментов, автор достижений мог бы увеличить количество рекордов, но пока вынужден ограничиться имеющейся выборкой.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Центральный процессор Intel Core i9-13900KF семейства Raptor Lake был подготовлен к экспериментам самым серьёзным образом. Активность всех ядер удалось сохранить на частоте 6100 МГц, при этом штатная крышка теплораспределителя была предварительно удалена, а для охлаждения кристалла методом прямого контакта использовался специальный водоблок китайской марки ICE. Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti в исполнении Palit сохранила штатную систему воздушного охлаждения, но её частоты были повышены до 3100/28096 МГц. Из новинок в составе тестового стенда Алексей также упоминает комплект оперативной памяти ADATA, который функционировал в режиме DDR5-8200 при наличии обдува вентилятором.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4070 ti #core i9-13900kf
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