Генеральный директор IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) в интервью ресурсу Nikkei Asian Review пояснил, почему проект сотрудничества с японским консорциумом Rapidus по организации производства на территории Японии передовых 2-нм чипов имеет высокие шансы на успех. Напомним, партнёры собираются наладить мелкосерийный выпуск 2-нм чипов на острове Хоккайдо к 2027 году, и IBM как раз выступает в роли основного «технологического донора».
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Во-первых, как подчёркивает глава американской корпорации, выходцы из Японии всё ещё обладают достаточно высокой квалификацией в сфере литографии, хотя порой и вынуждены работать за пределами страны. Проект Rapidus поможет вернуть часть японских инженеров на родину, как убеждён глава IBM.
Во-вторых, как пояснил генеральный директор IBM, Япония является одним из немногих мест на планете, где власти США разрешили бы ей организовывать выпуск чипов по передовой литографической технологии. Не в последнюю очередь, по словам главы IBM, это обеспечивается наличием у Японии военного покровительства со стороны США.