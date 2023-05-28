Прочие страны перечислены не были.

Генеральный директор IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) в интервью ресурсу Nikkei Asian Review пояснил, почему проект сотрудничества с японским консорциумом Rapidus по организации производства на территории Японии передовых 2-нм чипов имеет высокие шансы на успех. Напомним, партнёры собираются наладить мелкосерийный выпуск 2-нм чипов на острове Хоккайдо к 2027 году, и IBM как раз выступает в роли основного «технологического донора».

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Во-первых, как подчёркивает глава американской корпорации, выходцы из Японии всё ещё обладают достаточно высокой квалификацией в сфере литографии, хотя порой и вынуждены работать за пределами страны. Проект Rapidus поможет вернуть часть японских инженеров на родину, как убеждён глава IBM.

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Во-вторых, как пояснил генеральный директор IBM, Япония является одним из немногих мест на планете, где власти США разрешили бы ей организовывать выпуск чипов по передовой литографической технологии. Не в последнюю очередь, по словам главы IBM, это обеспечивается наличием у Японии военного покровительства со стороны США.