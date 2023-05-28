А через десять будет создан квантовый компьютер с 100 000 кубит.

Интервью генерального директора IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) ресурсу Nikkei Asian Review было опубликовано на фоне объявления этой корпорацией о сотрудничестве с университетами Токио и Чикаго в сфере создания квантового компьютера с 100 000 кубит, который должен быть готов через десять лет. Вложения IBM в этот проект составят $100 млн, и глава компании уверен, что уже через три или пять лет от настоящего момента квантовые компьютеры смогут решать задачи, актуальные для коммерческого сегмента.

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Источник изображения: IBM

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На практике это будет означать, как поясняет глава компании, что к тому времени будут созданы квантовые компьютеры, насчитывающие от 4000 до 10 000 кубит, и их быстродействия хватит для решения практических задач, которые традиционным суперкомпьютерам просто «не по зубам». В отдельных случаях квантовые компьютеры смогут решать эти проблемы с меньшими материальными затратами. В потенциале японских учёных в данной сфере глава IBM ничуть не сомневается.