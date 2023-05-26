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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla удалось склонить Ford к использованию собственного стандарта зарядного разъёма
С 2025 года, по крайней мере.
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Как сообщает Bloomberg, сегодняшнее заявление Tesla и Ford Motor являет собой редкий пример сотрудничества конкурентов на рынке электромобилей. Компании договорились использовать сеть зарядных станций Tesla Supercharger для пополнения запаса хода электромобилей марки Ford, начиная со следующего года.

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Источник изображения: Tesla

Чтобы получить подобный доступ, существующие владельцы электромобилей Ford должны будут обновить бортовое программное обеспечение и заплатить за специальный переходник, который позволит им пользоваться зарядными станциями Tesla. На последних чаще всего используется зарядный порт внутреннего стандарта NACS, который продвигается компанией Tesla, а машины Ford оснащаются портом CCS. Кабель для подключения к нему массивнее и предлагает в два раза меньшую предельную мощность, поэтому переход на стандарт NACS многие автовладельцы воспримут положительно.

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Тем более, что с 2025 года Ford начнёт оснащать портами NACS все электромобили, основанные на платформе нового поколения. Использование переходника уже сейчас открывает клиентам Ford доступ к более чем 12 000 зарядных станций Tesla в США и Канаде, причём на некоторых станциях уже предусмотрена совместимость с портом CCS.

#tesla #электромобили #ford #зарядные станции
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