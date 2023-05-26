С 2025 года, по крайней мере.

Как сообщает Bloomberg, сегодняшнее заявление Tesla и Ford Motor являет собой редкий пример сотрудничества конкурентов на рынке электромобилей. Компании договорились использовать сеть зарядных станций Tesla Supercharger для пополнения запаса хода электромобилей марки Ford, начиная со следующего года.

реклама

Источник изображения: Tesla

Чтобы получить подобный доступ, существующие владельцы электромобилей Ford должны будут обновить бортовое программное обеспечение и заплатить за специальный переходник, который позволит им пользоваться зарядными станциями Tesla. На последних чаще всего используется зарядный порт внутреннего стандарта NACS, который продвигается компанией Tesla, а машины Ford оснащаются портом CCS. Кабель для подключения к нему массивнее и предлагает в два раза меньшую предельную мощность, поэтому переход на стандарт NACS многие автовладельцы воспримут положительно.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Тем более, что с 2025 года Ford начнёт оснащать портами NACS все электромобили, основанные на платформе нового поколения. Использование переходника уже сейчас открывает клиентам Ford доступ к более чем 12 000 зарядных станций Tesla в США и Канаде, причём на некоторых станциях уже предусмотрена совместимость с портом CCS.