Как сообщает Bloomberg, сегодняшнее заявление Tesla и Ford Motor являет собой редкий пример сотрудничества конкурентов на рынке электромобилей. Компании договорились использовать сеть зарядных станций Tesla Supercharger для пополнения запаса хода электромобилей марки Ford, начиная со следующего года.
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Чтобы получить подобный доступ, существующие владельцы электромобилей Ford должны будут обновить бортовое программное обеспечение и заплатить за специальный переходник, который позволит им пользоваться зарядными станциями Tesla. На последних чаще всего используется зарядный порт внутреннего стандарта NACS, который продвигается компанией Tesla, а машины Ford оснащаются портом CCS. Кабель для подключения к нему массивнее и предлагает в два раза меньшую предельную мощность, поэтому переход на стандарт NACS многие автовладельцы воспримут положительно.
Тем более, что с 2025 года Ford начнёт оснащать портами NACS все электромобили, основанные на платформе нового поколения. Использование переходника уже сейчас открывает клиентам Ford доступ к более чем 12 000 зарядных станций Tesla в США и Канаде, причём на некоторых станциях уже предусмотрена совместимость с портом CCS.