Но ещё в первом она росла.

Капитальные затраты участниками рынка полупроводниковых компонентов обычно планируются с учётом прогнозов по среднесрочному развитию бизнеса, а потому не учитывают краткосрочных спадов спроса. Однако, кризис на рынке полупроводниковых изделий затянулся настолько, что сказался и на деятельности поставщиков литографического оборудования. Как отмечает Nikkei Asian Review, если в прошлом квартале шесть из девяти крупнейших поставщиков такого оборудования отчитались о росте выручки, то в текущем квартале семь из девяти столкнутся со снижением выручки.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Кризис сильнее всего оказался выражен в сегменте производства памяти. Представители американской Applied Materials на прошлой неделе заявили, что затраты производителей памяти на закупку оборудования в процентном выражении достигли минимальных значений за более чем десять лет. Японская компания Tokyo Electron теперь рассчитывает столкнуться со снижением спроса по итогам года на 25-30% вместо прежних 20%. Спад наблюдается даже в сегменте передовой литографии, хотя ещё недавно профильных мощностей на всех желающих не хватало. Стабильно растут поставки лишь оборудования, на котором можно изготавливать чипы для автомобильных систем и сегмента промышленной автоматизации. Поскольку оно не попадает под американские санкции, закупки такого оборудования растут и со стороны китайских клиентов.