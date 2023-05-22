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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Второй квартал для большинства поставщиков литографического оборудования завершится снижением выручки
Но ещё в первом она росла.
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Капитальные затраты участниками рынка полупроводниковых компонентов обычно планируются с учётом прогнозов по среднесрочному развитию бизнеса, а потому не учитывают краткосрочных спадов спроса. Однако, кризис на рынке полупроводниковых изделий затянулся настолько, что сказался и на деятельности поставщиков литографического оборудования. Как отмечает Nikkei Asian Review, если в прошлом квартале шесть из девяти крупнейших поставщиков такого оборудования отчитались о росте выручки, то в текущем квартале семь из девяти столкнутся со снижением выручки.

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Источник изображения: Micron Technology

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Кризис сильнее всего оказался выражен в сегменте производства памяти. Представители американской Applied Materials на прошлой неделе заявили, что затраты производителей памяти на закупку оборудования в процентном выражении достигли минимальных значений за более чем десять лет. Японская компания Tokyo Electron теперь рассчитывает столкнуться со снижением спроса по итогам года на 25-30% вместо прежних 20%. Спад наблюдается даже в сегменте передовой литографии, хотя ещё недавно профильных мощностей на всех желающих не хватало. Стабильно растут поставки лишь оборудования, на котором можно изготавливать чипы для автомобильных систем и сегмента промышленной автоматизации. Поскольку оно не попадает под американские санкции, закупки такого оборудования растут и со стороны китайских клиентов.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
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