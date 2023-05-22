Теперь он соответствует 311 375 баллам.

Прошлую неделю команда австралийских энтузиастов TeamAU завершила обновлением рекорда в дисциплине 3DMark2001 SE, чей почтенный возраст выдаёт даже название. Казалось бы, среди девяти с половиной тысяч результатов уже сложно добиться какого-то улучшения, не располагая новым центральным процессором, который обычно и выступает в роли «локомотива», но австралийцам удалось продвинуть вершину этого рейтинга до значения 311 375 баллов.

реклама

Источник изображения: HWBot, TeamAU

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Инженерный образец процессора Intel Core i9-13900KS семейства Raptor Lake охлаждался жидким азотом и смог сохранить активность четырёх производительных ядер и четырёх потоков на частоте 8096 МГц. По традиции, австралийцы использовали материнскую плату Gigabyte, на этот раз модели AORUS Tachyon Z790, а резервуар для жидкого азота и термопасту предоставила марка K|ngp|n Cooling. Видеокарта GeForce GTX 980 Ti марки ASUS довольствовалась разгоном с 1190/1291/7200 МГц до 1690/1791/8400 МГц, графический процессор тоже охлаждался жидким азотом, причём для достижения оптимального режима разгона участники эксперимента использовали специальные подогреватели HiCookie как для графического процессора, так и для центрального.