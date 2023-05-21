Эту рабочую неделю рекордом разгона памяти до режима DDR5-11200 завершил американский энтузиаст Seby9123, хотя принято считать, что в силу концентрации инженерных ресурсов и поддержки производителей подобные достижения проще даются представителям Тайваня. С другой стороны, автор нового рекорда тоже поблагодарил за поддержку компанию ASUS, которая снабдила его материнской платой ROG Maximus Z790 Apex, а также компанию G.Skill, которая предоставила модули памяти Trident Z5 RGB для разгона.
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Как всегда, собственно для обновления рекорда понадобился единственный модуль памяти, причём на этот раз его объём достигал приличных 32 Гбайт. В режиме DDR5-11200 он сохранял задержки на уровне 62-126-126-127-253, но для таких частот это предсказуемо. Компанию модулю памяти, который охлаждался жидким азотом, составил центральный процессор Intel Core i9-13900KS, охлаждаемый аналогичным образом.