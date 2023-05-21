В линейке настольных процессоров Intel модель Core i9-12900KS уже не является актуальным флагманом, а потому компания утратила стимул привлекать к ней покупателей необычной упаковкой. Как стало известно из рассылки, с 25 июня текущего года клиентам Intel рекомендовано приготовиться к получению процессоров Core i9-12900KS в более простом варианте розничной упаковке (на иллюстрации справа).
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Помимо банальной экономии упаковочного материала, стандартная коробка позволяет разместить на транспортировочных поддонах больше процессоров, сокращая удельные расходы на логистику одного экземпляра. По оценкам Intel, новая упаковка позволяет сэкономить пространство почти в три раза. Естественно, на характеристиках самих процессоров Core i9-12900KS данное изменение никак не скажется, просто покупателям нужно быть готовым к встрече с новой упаковкой и не думать, что им пытаются продать фальшивку.