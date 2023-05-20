Ресурс CNBC обратил внимание на расследование, которое муниципальные власти Сан-Франциско инициировали в отношении X Corp — материнской структуры Twitter, которая принадлежит Илону Маску (Elon Musk). Как утверждается, при незаконной переделке части офисных помещений под комнаты для ночлега сотрудников этой компанией нарушались требования пожарной безопасности.
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В частности, градостроительные правила штата Калифорния требуют оснащать все запираемые помещения замками, которые автоматически отпирают дверь при срабатывании системы пожаротушения в здании. Купив Twitter, Илон Маск принялся активно сокращать затраты, а потому экстренное переоборудование офиса под отель сопровождалось экономией на ремонте. В результате двери запираемых помещений для круглосуточного пребывания персонала были оснащены более дешёвыми замками, которые не отпирались при срабатывании противопожарной сигнализации. Один из сотрудников, которому было поручено контролировать этот процесс, даже предпочёл уволиться, но не нарушать требования градостроительных правил штата.