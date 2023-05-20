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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Подняв цены на Model 3 в начале месяца, Tesla теперь предлагает скидки на машины из наличия
Очевидно, что ситуация на рынке не самая простая.
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Ценовая политика Tesla может показаться противоречивой и непоследовательной, поскольку от активного снижения стоимости своих электромобилей в начале этого года компания теперь перешла к их повышению, подняв цены на Model 3 и Model Y в США на $500 в начале мая. К середине месяца цены на Model Y, Model S и Model X были подняты ещё раз, но Model 3 осталась в стороне. Теперь же, как сообщает Reuters, машины этой модели в США предлагаются из наличия со скидками, достигающими $1300. При заказе электромобиля в производство скидка не предоставляется, и клиенту придётся ждать поставки до июня в самом неблагоприятном варианте.

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Источник изображения: Tesla

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Исторически Tesla не делала разницы между ценой электромобилей, имеющихся в наличии и выпускаемых под заказ, поэтому майский прецедент может говорить об изменениях в политике компании. Кроме того, при оформлении лизинга клиент может сэкономить до $15 в месяц, выбрав машину Model 3 из наличия. Некоторые модификации Tesla Model X со склада компании предлагаются со скидками около $1500, но выбор в этом случае гораздо скромнее, чем при покупке готовых Tesla Model 3.

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