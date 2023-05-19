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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индийские власти уверены в готовности Apple и Samsung развивать производство в стране
И пытаются привлечь на её территорию Lenovo, Dell и HP Inc.
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Информацию о намерениях подрядчиков Apple расширять свою производственную базу на территории Индии в последние месяцы нам приходится получать преимущественно по неофициальным каналам, но недавнее открытие двух первых официальных магазинов марки в данной стране может служить сигналом к признанию заинтересованности компании из Купертино в развитии своего регионального бизнеса. Как поясняет Bloomberg, о готовности Apple и Samsung расширять производство электроники в Индии говорит и министр технологий Раджив Чандрасехар (Rajeev Chandrasekhar).

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Источник изображения: Bloomberg

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Власти Индии готовы предоставить зарубежным производителям электронных устройств, ПК и серверного оборудования до $2 млрд субсидий, охватывая более широкие сегменты рынка по сравнению с рынком смартфонов, который уже развивается неплохо по меркам местной экономики. При этом чиновник подчеркнул, что Apple и Samsung являются примерами компаний, которые заинтересованы в расширении производства электронных устройств на территории Индии. Теперь власти страны пытаются привлечь Dell, HP Inc. и Lenovo к организации локальных производств компьютерной техники.

#смартфоны #samsung #apple #индия #субсидии
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