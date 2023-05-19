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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple в следующем месяце представит совсем не то устройство дополненной реальности, что хотела изначально
Но разработка велась слишком долго, чтобы откладывать дебют ещё раз.
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В штате Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) считается автором, отвечающим за инсайдерскую информацию о планах Apple, и задолго до июньского дебюта гарнитуры дополненной реальности этой марки он решил резюмировать всю историю её создания, которая ведётся примерно с 2015 года. Если не считать умных часов и беспроводных наушников, для Тима Кука (Tim Cook) на посту генерального директора Apple гарнитура дополненной реальности станет первой серьёзной попыткой выйти на новый сегмент рынка — тот, на котором многие конкуренты уже потерпели неудачу.

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Источник изображения: Reuters

Как поясняет источник, разработка гарнитуры дополненной реальности Apple была полна противоречий и компромиссов, но сворачивать с пути компания не пожелала, выделяя на соответствующие нужды по $1 млрд в год и ресурсы до 1000 инженерных специалистов. Строго говоря, руководство Apple не ждёт от дебютной гарнитуры дополненной реальности феноменального рыночного успеха, и первоначальный прогноз по количеству продаваемых в первый год устройств сперва снизила с 3 до 1 млн экземпляров, а в последнее время скорректировала до 900 000 штук. При этом реализовывать новинку в убыток себе компания тоже не готова, поэтому в рознице она будет стоить около $3000, едва покрывая расходы на собственное производство.

Первоначально Тим Кук хотел видеть гарнитуру дополненной реальности в форме обычных очков, которые можно было бы носить весь день, но компания просто не располагает необходимыми технологиями, чтобы создать такое устройство с сохранением приемлемого уровня производительности. Постепенно усилия разработчиков были направлены по двум независимым путям: одна команда создавала гарнитуру, способную работать с дополненной реальностью с приемлемым быстродействием на протяжении нескольких часов без подзарядки, а вторая по-прежнему пыталась создать легковесные очки. Сейчас эксперты считают, что последний из замыслов не удастся реализовать ранее чем через четыре года, хотя первоначально Apple рассчитывала выпустить на рынок устройства с разрывом всего в один год.

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Некоторым руководителям Apple создаваемая гарнитура не нравилась в принципе, они считали её своего рода «научным проектом», но никак не жизнеспособным продуктом. Тим Кук, в отличие от основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), в разработке нового устройства почти не участвовал, просто формулируя специалистам техническое задание и не углубляясь в их проблемы. Нет в Apple ясного понимания и по поводу выбора сферы применения, которая будет способствовать рыночному успеху гарнитуры дополненной реальности. Некоторые надежды связываются с программным обеспечением сторонней разработки, но по большей части предстоящий дебют устройства будет организован по принципу «главное ввязаться в драку, а там видно будет».

#apple #дополненная реальность #тим кук
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