Идея уже предложена местным чиновникам.

Пока Илон Маск (Elon Musk) выступал на ежегодном собрании акционеров и давал интервью CNBC, его подчинённые из числа руководителей Tesla отправились в Индию для ведения переговоров с местными компаниями и чиновниками, как сообщает Reuters. Начав с обсуждения вопросов, связанных с поставкой компонентов для нужд китайского предприятия Tesla, представители компании предложили правительству Индии оказать содействие в организации локальной сборки электромобилей этой марки.

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Источник изображения: Tesla

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Пока данная идея носит лишь гипотетический характер, поскольку не определено ни место строительства будущего предприятия, ни бюджет. В прошлом году Tesla пыталась наладить официальные продажи своих электромобилей в Индии, но высокие таможенные пошлины по просьбе компании не были снижены, да и к идее поставок из Китая местные власти были настроены враждебно. Похоже, теперь Tesla созрела для организации локального производства электромобилей в Индии.